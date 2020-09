“Sbrigati a guarì | se no te gonfio” Totti visita la calciatrice laziale uscita dal coma grazie alla sua voce

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Sbrigati a guarì”, “te vengo a trova’ a casa quando parli e cammini” . “Migliora se no te gonfio”. Battute scherzose, sorrisi e tanta commozione per Francesco. Che questa mattina è andato a farea Ilenia Matilli, la giovanedella Lazio (ma tifosissima della Roma) che dopo 9 mesi disi è risvegliataa un videomessaggio dell’ex capitano giallorosso.incontra Ilenia al Gemelli : sbrigati a guarì “Ilania, non mollare, ce la farai, siamo tutti con te“. Un miracolo, una festa a lungo attesa. “Ladiha immediatamente fatto scattare qualcosa dentro. Battiti in aumento con ladell’ex ...