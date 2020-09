Operazione alle anche per Carlo Verdone: "Sono tornato a camminare, avevo dolori atroci" (Di lunedì 28 settembre 2020) Operazione alle due anche per Carlo Verdone che si è mostrato in un video su Facebook con le stampelle. "Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi Sono deciso giovedì di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri", ha svelato l'attore. "Non potendone più nell’ultimo mese dal dolore, mi Sono operato a tutte e due le anche. Dopo venti giorni avrei dovuto buttare la prima stampella, invece oggi non so cosa sia successo".Verdone si è quindi mosso senza sostegni, percorrendo alcuni metri all'interno del suo ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020)dueperche si è mostrato in un video su Facebook con le stampelle. "Dopo sette anni di atroce doloreper le cartilagini scomparse, mideciso giovedì di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado diper pochi metri", ha svelato l'attore. "Non potendone più nell’ultimo mese dal dolore, mioperato a tutte e due le. Dopo venti giorni avrei dovuto buttare la prima stampella, invece oggi non so cosa sia successo".si è quindi mosso senza sostegni, percorrendo alcuni metri all'interno del suo ...

