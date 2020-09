Muore in un incidente Andrea Severi: era testimonial della sicurezza stradale (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Severi, il testimonial sulla sicurezza stradale, è morto questa notte in un incidente. Ferita la fidanzata Il 21 gennaio 2019 in via Zignola, a Villonova, un furgone tampona un camion fermo sul ciglio della strada. Il conducente rimane illeso mentre il fratello seduto affianco, Andrea Severi, viene estratto fortunatamente vivo dalle lamiere ma con … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020), ilsulla, è morto questa notte in un. Ferita la fidanzata Il 21 gennaio 2019 in via Zignola, a Villonova, un furgone tampona un camion fermo sul cigliostrada. Il conducente rimane illeso mentre il fratello seduto affianco,, viene estratto fortunatamente vivo dalle lamiere ma con … L'articolo proviene da leggilo.org.

