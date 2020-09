Marte, italiani scoprono una rete di laghi salati (Di lunedì 28 settembre 2020) C'è una rete di laghi salati sotto i ghiacci del polo Sud di Marte , che potrebbe aiutare a riscrivere la storia del clima sul pianeta e a far luce sull'eventuale esistenza di forme di vita elementare. Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) C'è unadisotto i ghiacci del polo Sud di, che potrebbe aiutare a riscrivere la storia del clima sul pianeta e a far luce sull'eventuale esistenza di forme di vita elementare.

RaiNews : 'Se c'è mai stata una forma di vita che si è evoluta nel periodo in cui #Marte aveva un clima più temperato, questi… - Corriere : Marte, scoperta una rete di laghi salati da parte di un team di italiani (grazie al radar Marsis) - italiaserait : Un team di ricercatori italiani ha scoperto l’esistenza di laghi di acqua salata su Marte - Giampanet : RT @RaiNews: 'Se c'è mai stata una forma di vita che si è evoluta nel periodo in cui #Marte aveva un clima più temperato, questi laghi potr… - Unomattina : RT @RaiNews: 'Se c'è mai stata una forma di vita che si è evoluta nel periodo in cui #Marte aveva un clima più temperato, questi laghi potr… -