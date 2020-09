Mara Venier videochiama la Isoardi in diretta a Domenica In e la becca in una mise inaspettata (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ ormai da poco incominciata una nuova stagione di Domenica In, il programma Domenicale condotto dalla bravissima Mara Venier. La ripartenza infatti è incominciata col botto in pochissimo tempo infatti la Venier ha registrato milioni di ascolti anche nella puntata di ieri. La conduttrice infatti nella puntata di Domenica ha tenuto compagnia milioni di telespettatori come sempre con la sua simpatia e la sua allegria. Sta di fatto però che nella puntata di ieri Mara Venier ha reso il tutto molto più particolare. Foto: Screenshot via raiplay/Domenica In Dopo aver parlato della bellissima puntata di “Ballando con le stelle” dove se ne sono viste di tutti i colori, soprattutto tra la concorrente ... Leggi su virali.video (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ ormai da poco incominciata una nuova stagione diIn, il programmale condotto dalla bravissima. La ripartenza infatti è incominciata col botto in pochissimo tempo infatti laha registrato milioni di ascolti anche nella puntata di ieri. La conduttrice infatti nella puntata diha tenuto compagnia milioni di telespettatori come sempre con la sua simpatia e la sua allegria. Sta di fatto però che nella puntata di ieriha reso il tutto molto più particolare. Foto: Screenshot via raiplay/In Dopo aver parlato della bellissima puntata di “Ballando con le stelle” dove se ne sono viste di tutti i colori, soprattutto tra la concorrente ...

Dan_skorpio87 : @danilo71L So distinguere molto bene la professionalità, dalla leccata di culo. Mara Venier é decisamente di destra… - GossipItalia3 : Frecciatine in diretta tra Mara Venier e Barbara D’Urso #gossipitalianews - brunobando : MARA VENIER ORMAI HA FATTO IL SUO TEMPO: ' LA RAI NON HA PIU' CONDUTTORI DA FAR CONDURRE DOMENIA-IN, DEVE USARE UNA… - QAin51404808 : @VedeleAngela @GassmanGassmann E a Mara Venier, Carlo Conti, Milly Carlucci e Il cast di Ballando con le stelle ecc… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier videochiama a sorpresa Elisa Isoardi e la becca proprio così: momento imperdibile -