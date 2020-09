Lockdown in Campania. I commercianti contro De Luca: “Ci ucciderebbe. Pronti alla piazza” (Di lunedì 28 settembre 2020) I commercianti temono un nuovo Lockdown in regione e corrono ai ripari annunciando proteste contro la decisione del governatore De Luca. “Una nuova chiusura dei negozi ci ucciderebbe”. Campania, i commercianti Pronti alla protesta contro il Lockdown A lanciare l’allarme è la Confcommercio, con una lettera indirizzata al Governatore Vincenzo De Luca, firmata dai tre … L'articolo Lockdown in Campania. I commercianti contro De Luca: “Ci ucciderebbe. Pronti alla piazza” Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Itemono un nuovoin regione e corrono ai ripari annunciando protestela decisione del governatore De. “Una nuova chiusura dei negozi ci”., iprotestailA lanciare l’rme è la Confcommercio, con una lettera indirizzata al Governatore Vincenzo De, firmata dai tre … L'articoloin. IDe: “Cipiazza” Teleclubitalia notizie da ...

LucyMilano92 : RT @rosati22: Coronavirus, Walter Ricciardi: 'Campania e Lazio stanno perdendo il controllo, rischio di un nuovo lockdown' - rosati22 : Coronavirus, Walter Ricciardi: 'Campania e Lazio stanno perdendo il controllo, rischio di un nuovo lockdown' - NickCelentano : RT @MoniDiGirolamo: #Lockdown localizzati: chiudere solo #Lazio e #Campania. Non so il Lazio, ma noi un altro lockdown non ce lo possiamo… - hznll28 : RT @ultimenotizie: «La #Francia avrà bisogno del #lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma #Lazio e #Campania sono a rischio. Il… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Nuovo lockdown Italia, Ricciardi: due regioni a rischio (Lazio e Campania) -