Juventus, l’analisi di Sconcerti: “Questa non è una squadra, prestazione davvero inguardabile” (Di lunedì 28 settembre 2020) La seconda giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera, ha visto dei match davvero esaltanti.Roma-Juventus, Morata e il secondo debutto in bianconero: “Match complicato, ma non vedo l’ora di tornare ancora in campo”L'Inter di Antonio Conte ha superato per 4-3 la Fiorentina nei minuti finali, la Juventus in dieci uomini ha ripreso la gara contro la Roma chiudendola sul 2-2. Sulla prestazione offerta dai bianconeri di Andrea Pirlo si è espresso il noto giornalista, Mario Sconcerti, nel corso di un'intervista rilasciata a TMW Radio.Juventus, senti Del Piero: “Scudetto? Attenzione ad Inter e Atalanta”. E sulla Lazio…"Si vede una Juve che è in costruzione ed è incappata in scelte sbagliate. Mi colpisce la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) La seconda giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera, ha visto dei matchesaltanti.Roma-, Morata e il secondo debutto in bianconero: “Match complicato, ma non vedo l’ora di tornare ancora in campo”L'Inter di Antonio Conte ha superato per 4-3 la Fiorentina nei minuti finali, lain dieci uomini ha ripreso la gara contro la Roma chiudendola sul 2-2. Sullaofferta dai bianconeri di Andrea Pirlo si è espresso il noto giornalista, Mario, nel corso di un'intervista rilasciata a TMW Radio., senti Del Piero: “Scudetto? Attenzione ad Inter e Atalanta”. E sulla Lazio…"Si vede una Juve che è in costruzione ed è incappata in scelte sbagliate. Mi colpisce la ...

Mediagol : #Juventus, l’analisi di #Sconcerti: “Questa non è una squadra, prestazione davvero inguardabile” - Mediagol : #Juventus, l'analisi di Sconcerti: 'Questa non è una squadra, prestazione davvero inguardabile' - sscalcionapoli1 : L’analisi di Corbo: “Il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 una conquista di libertà, il Napoli è pronto per la gara con… - FcInterNewsit : L'analisi di Severgnini: 'Juventus più forte dell'Inter in difesa, nerazzurri superiori a centrocampo e in attacco' - SpazioInter : La Juventus batte l'Inter: la curiosa analisi di Sky Sport - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’analisi Caso Suarez e l’accordo con la Juve: «I legali ci portano i giocatori della Primavera» Corriere della Sera