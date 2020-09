Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia. Apparsa in copertina come una Madonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui la nota influencer appare come una Madonna, e che, afferma il Codacons, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. Il Codacons fa riferimento alla copertina del settimanale Vanity fair che appunto raffigura la Ferragni nelle vesti di una Madonna col bambino. Fedez: mi mancavano E con Fedez è di nuovo scontro, dopo la querela dell’associazione dei consumatori contro il cantante e lo strascico di polemiche seguite. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilhatopere offesa al sentimento religioso. L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui la nota influencer appareuna, e che, afferma il, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. Ilfa riferimento alladel settimanale Vanity fair che appunto raffigura lanelle vesti di unacol bambino. Fedez: mi mancavano E con Fedez è di nuovo scontro, dopo la querela dell’associazione dei consumatori contro il cantante e lo strascico di polemiche seguite. ...

