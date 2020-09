Guardiola, prima volta shock: non aveva mai perso in carriera subendo cinque gol (Di lunedì 28 settembre 2020) Non avrebbe mai immaginati di dover fare i conti con una statistica davvero così negativa: Pep Guardiola, manager del Manchester City, si è trovato ad affrontare la sconfitta per 5-2 subita ad opera del Leicester in Premier League. Un k.o. che sa tanto di... prima volta per il tecnico catalano.La prima volta shock di Guardiolacaption id="attachment 1028457" align="alignnone" width="581" Guardiola (getty images)/captionEsperienza del tutto nuova per Pep Guardiola che in carriera non aveva mai subito una sconfitta come quella affrontata ad opera del Leicester. Come ricorda Opta, infatti, per la prima volta in 686 partite come allenatore, il catalano si trova ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Non avrebbe mai immaginati di dover fare i conti con una statistica davvero così negativa: Pep, manager del Manchester City, si è trovato ad affrontare la sconfitta per 5-2 subita ad opera del Leicester in Premier League. Un k.o. che sa tanto di...per il tecnico catalano.Ladicaption id="attachment 1028457" align="alignnone" width="581"(getty images)/captionEsperienza del tutto nuova per Pepche innonmai subito una sconfitta come quella affrontata ad opera del Leicester. Come ricorda Opta, infatti, per lain 686 partite come allenatore, il catalano si trova ...

tancredipalmeri : Guardiola con il Manchester City contro il Leicester subisce 5 gol per la prima volta in carriera. È anche la prima… - ItaSportPress : Guardiola, prima volta shock: non aveva mai perso in carriera subendo cinque gol - - repubblica : Premier, il Leicester umilia 5-2 il City: prima 'manita' subita da Guardiola [aggiornamento delle 22:27] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Premier, il Leicester umilia 5-2 il City: prima 'manita' subita da Guardiola - fanale76 : @capuanogio @mnemocs Sarri l'avete crocefisso alla fine del primo tempo della prima partita,Pirlo dopo la Sampdoria… -