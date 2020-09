Grande Fratello, Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Str**o, me ne vado” (Di martedì 29 settembre 2020) Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Se è questo il gioco, me ne vado”. Il Grande Fratello Vip stasera ha visto l’influencer scagliarsi contro l’opinionista Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto uno scontro con Pupo che ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui i ragazzi della … L'articolo Grande Fratello, Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Str**o, me ne vado” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020): “Se è questo il gioco, me ne vado”. IlVip stasera ha visto l’influencer scagliarsil’opinionista Durante la puntata delVip,ha avuto uno sconche ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui i ragazzi della … L'articolo: “Str**o, me ne vado” proviene da YesLife.it.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - purplecaos : Ho appena scoperto tutti i personaggi che ha doppiato Myriam che è al grande fratello ?????? - louiscyfere : #GFVIP vi dovete rilassare il grande fratello e un relax -