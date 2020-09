Gian Marco Centinaio: "Più collegialità nella Lega? L'ultima volta siamo usciti dal governo" (Di lunedì 28 settembre 2020) “Non è vero che alle Regionali ha vinto Luca Zaia e perso Matteo Salvini: la Lega è una sola. Ora però i tre leader del centrodestra nazionale si siedano a un tavolo e decidano che opposizione fare per i prossimi due anni e mezzo: ius culturae, Mes, decreti sicurezza”. Gian Marco Centinaio, senatore della Lega, ex ministro delle Politiche Agricole nel primo governo Conte, salviniano di ferro con alle spalle un trentennio di militanza nel partito, guarda avanti: “La maggioranza coinvolga le forze di opposizione nel cammino sulle riforme, compresa la legge elettorale che per me deve essere maggioritaria”. Quanto all’Europarlamento: “Cambiare gruppo adesso significherebbe tradire il mandato degli elettori. Ma se il Ppe vuole cambiare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Non è vero che alle Regionali ha vinto Luca Zaia e perso Matteo Salvini: laè una sola. Ora però i tre leader del centrodestra nazionale si siedano a un tavolo e decidano che opposizione fare per i prossimi due anni e mezzo: ius culturae, Mes, decreti sicurezza”., senatore della, ex ministro delle Politiche Agricole nel primoConte, salviniano di ferro con alle spalle un trentennio di militanza nel partito, guarda avanti: “La maggioranza coinvolga le forze di opposizione nel cammino sulle riforme, compresa la legge elettorale che per me deve essere maggioritaria”. Quanto all’Europarlamento: “Cambiare gruppo adesso significherebbe tradire il mandato degli elettori. Ma se il Ppe vuole cambiare ...

