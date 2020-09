Geoscienze | il calcolo quantistico aiuta l’osservazione della Terra

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilpuòre a migliorare l’osservazione satellitare. ‘EOP AI-enhanced Quantum Initiative for EO-QC4EO‘ è la nuova iniziativa promossa dall’Agenzia spaziale europea (Esa) in collaborazione con il Cern di Ginevra. A darne l’annuncio e’ Josef Aschbacher, direttore dei Programmi di Osservazionedell’Esa, in occasione del lancioPhi Week 2020. La nuova collaborazione tra Esa e Cern prevede la creazione di un sistema in grado di applicare ilper risolvere problemi complessi relativi all’osservazione, usando l’intelligenza artificiale a ...