Gara Moto2 Moto3 GP Catalogna 2020, i risultati (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco i risultati delle gare di Moto2 e Moto3 del GP di Catalogna. Il circus della MotoGP ritorna in Spagna e nello specifico a Barcellona, per disputare il meraviglioso GP della Catalogna. La domenica di Gara viene inaugurata dalle piccole pepate Moto3, da 250 cc, seguite a “ruota” dalle più imponenti 750 della categoria Moto2. Vediamo insieme com’è andato il GP della Moto3 e Moto2. Gara Moto2 Moto3 GP Catalogna 2020. Marini durante il GP di Catalogna di Moto2- Photo Credit: MotoGP.comGara Moto3 GP Catalogna, fino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco idelle gare didel GP di. Il circus della MotoGP ritorna in Spagna e nello specifico a Barcellona, per disputare il meraviglioso GP della. La domenica diviene inaugurata dalle piccole pepate, da 250 cc, seguite a “ruota” dalle più imponenti 750 della categoria. Vediamo insieme com’è andato il GP dellaGP. Marini durante il GP didi- Photo Credit: MotoGP.comGP, fino ...

VRRidersAcademy : Nell’attesa di tornare a casa si riguarda la gara #Moto2 insieme???? - dianatamantini : MOTO3 - Tony Arbolino chiude un GP intenso a Barcellona. Il futuro in Moto2, la pole record, il secondo posto in ga… - corsedimoto : MOTO3 - Tony #Arbolino chiude un GP intenso a Barcellona. Il futuro in #Moto2, la pole record, il secondo posto in… - Alexbike46 : RT @VRRidersAcademy: Nell’attesa di tornare a casa si riguarda la gara #Moto2 insieme???? - nini_9774 : RT @VRRidersAcademy: Nell’attesa di tornare a casa si riguarda la gara #Moto2 insieme???? -