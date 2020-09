Edda Negri Mussolini | la rettifica | Patrizia De Blank non è mia cugina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020)Denon; nipote di Benito. Lo specifica l'avvocato Daniela Antoniolli per conto della Sig.ra, che invia unadell'articolo in cui il nostro sito dava notizia di un'intervista concessa al settimanale Dipiù. "non ha mai affermato nell'intervista che la signora desia suacircostanza, anzi, che viene decisamente negata non essendo mai stato effettuato alcun esame genetico atto a suffragare le asserzioni sedicenti della Sig.ra De". Ci scusiamo conper l'errore.