Dramma in Friuli | partorisce davanti alla scuola del figlio | neonata muore poco dopo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Una donna ha partorito all’improvviso, prima ancora di arrivare in ospedale,del. Purtroppo per lanon c’è stato nulla da fare. Iltico episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, a Gemona del, comune in provincia di Udine. Intorno alle otto del mattino, la donna, una trentenne del posto, ha partorito nei pressi di unamaterna. Secondo le prime ricostruzioni, era all’ottavo mese di gravidanza, e questa mattina aveva accompagnato ilinsieme al compagno.diché, siccome durante la notte la donna aveva avuto dei dolori, i due avrebbero voluto raggiungere ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Dramma in Friuli: partorisce davanti alla scuola del figlio, ma la neonata muore poco dopo - leggoit : Dramma in Friuli: partorisce davanti alla scuola del figlio, ma la neonata muore poco dopo - fanpage : Un immenso dolore -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Friuli

Fanpage.it

Ha partorito davanti alla scuola del figlio, dopo averlo accompagnato insieme al marito, ma la neonata è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. È accaduto questa mattina ...Una donna ha partorito all’improvviso, prima ancora di poter arrivare in ospedale, e purtroppo il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta. Il drammatico fatto è avvenuto questa mattina, lunedì 2 ...