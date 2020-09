Coronavirus, focolaio in una ditta di Forlì: i positivi sono undici (Di lunedì 28 settembre 2020) Altri tredici contagiati da covid-19 nel Forlivese. Cinque sono sintomatici e otto asintomatici, tutti individuati attraverso attività di contact tracing. undici appartengono allo stesso focolaio ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 28 settembre 2020) Altri tredici contagiati da covid-19 nel Forlivese. Cinquesintomatici e otto asintomatici, tutti individuati attraverso attività di contact tracing.appartengono allo stesso...

RaiNews : Sono almeno dieci gli studenti positivi e altri sottoposti a sorveglianza a #Bologna per un focolaio di… - Agenzia_Italia : Dieci positivi a Bologna dopo una festa Erasmus - RoxLory : RT @Zippo88lrr: #coronavirus #COVID19 Tanto per sottolineare quanto sia terribile l'attuale Covid-19, di 22 ANZIANI positivi in una RSA di… - MoonLuchy : RT @Zippo88lrr: #coronavirus #COVID19 Tanto per sottolineare quanto sia terribile l'attuale Covid-19, di 22 ANZIANI positivi in una RSA di… - SardusAutocton : RT @Zippo88lrr: #coronavirus #COVID19 Tanto per sottolineare quanto sia terribile l'attuale Covid-19, di 22 ANZIANI positivi in una RSA di… -