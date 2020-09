Capuano-Foggia | tutto confermato Fine del rapporto

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tra Eziolinoe ilè finita. Come vi avevamo anticipato già qualche giorno fa l’allenatore e il club si separeranno, dopo le recenti situazioni che avevano compromesso il. E’ statoa rilasciare una breve dichiarazione: “Seppur con enorme rammarico devo comunicare che per sopraggiunti problemi personali, che al momento non mi permettono di svolgere al meglio il mio compito di allenatore del, rinuncio fin da adesso al prosieguo delcolcalcio. Voglio ringraziare la società deper la fiducia riposta sulla mia persona, in particolare dal presidente Felleca e dal direttore Ninni Corda, augurando alla stessa i più grandi successi. Un grazie particolare ...