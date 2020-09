Antonella Mosetti e Federico Fashion Style litigano a Live Non è la D’Urso: ‘Per colpa tua ho perso i capelli’ (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Una lite davvero trash è andata in scena a Live Non è la D’Urso e ha coinvolto il noto parrucchiere dello star, Federico Fashion Style, e Antonella Mosetti che gli ha rivolto pesanti accuse. Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style Anche nella puntata andata in onda domenica sera di Live non è la D’Urso, non sono mancate le liti tra personaggi più o meno noti. A dover affrontare le sfere è stato il noto hair stylist delle star, Federico Fashion Style, accusato di avere prezzi molto alti. Antonella Mosetti, in particolare, gli ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Una lite davvero trash è andata in scena aNon è la D’Urso e ha coinvolto il noto parrucchiere dello star,, eche gli ha rivolto pesanti accuse.controAnche nella puntata andata in onda domenica sera dinon è la D’Urso, non sono mancate le liti tranaggi più o meno noti. A dover affrontare le sfere è stato il noto hair stylist delle star,, accusato di avere prezzi molto alti., in particolare, gli ha ...

