Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2020 ore 13 | 30

(Di domenica 27 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBREORE 13:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE A1 PERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E VIGNE NUOVE IN DIREZIONE VITERBO SCENDEND Più A SUD SEMPRE SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA STATALE APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO IN DIREZIONE DI QUESTO CODE SU CODE SULLA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO URBANO DI FRASCATI IN DIREZIONE DI QUESTO SI SEGNALA NEVE SULLA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 14 AL KM 19 RICORDANDO L’ALLERTA IDORGEOLOGICA PER TEMPORALI DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE CON CODICE ARANCIONE SULLA MAGGIOR PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE, SI INVITA AD ...