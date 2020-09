Un solo traghetto da Capri a Napoli: file e assembramenti (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – file lunghissime ed assembramenti al porto di Capri, il motivo? C’è solo un traghetto per Napoli. Questo lo scenario che si presenta questa mattina ai pendolari isolani. Un disservizio, quello delle corse ridotte all’osso, che manco a dirlo incrementa gli assembramenti all’interno dei porti e dei traghetti per raggiungere il capoluogo campano dall’isola dei Faraglioni. Così in molti si sono recati alla biglietteria per acquistare il titolo di viaggio per l’unico traghetto, in partenza alle 9 e 40, da Capri per Napoli. “Sarà un caso che in Campania al crescere del numero dei trasportati a bordo dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –lunghissime edal porto di, il motivo? C’èunper. Questo lo scenario che si presenta questa mattina ai pendolari isolani. Un disservizio, quello delle corse ridotte all’osso, che manco a dirlo incrementa gliall’interno dei porti e dei traghetti per raggiungere il capoluogo campano dall’isola dei Faraglioni. Così in molti si sono recati alla biglietteria per acquistare il titolo di viaggio per l’unico, in partenza alle 9 e 40, daper. “Sarà un caso che in Campania al crescere del numero dei trasportati a bordo dei ...

bartolinoleone : Eolie, da due giorni isolate. Partito solo traghetto. Ad Acquacalda si contano sempre i danni. A Milazzo il sottouf… - soniaross75 : @GiancarloDeRisi sapete che vi dico....mi ha rotto le ???? pure GNV...si sta comportando come i mercenari in guerra… - aldo_rovi : @riktroiani Imbarcarli sul primo traghetto per la Tunisia, e non solo loro. ???????????? - Lorenzo25_08 : @PiovonoMacerie @anthos555 Non solo vediamo il suo interesse per l'Europa come traghetto per la televisione europea… - ravengjrl : io nata in un’isola ma ho solo lo sconto per il traghetto:?? -

Ultime Notizie dalla rete : solo traghetto Ragazzino afghano da solo sul traghetto: clandestino e positivo Il Gazzettino Di dov’è finita Monica non importa a nessuno (non fosse per il papà)

Uno dei segni della presenza di Dio, dicono in Galizia, sono le rias, questi bracci di mare che penetrano nella terra sono le impronte lasciate dalle dita del Creatore, che ha poggiato la mano per rip ...

Uno dei segni della presenza di Dio, dicono in Galizia, sono le rias, questi bracci di mare che penetrano nella terra sono le impronte lasciate dalle dita del Creatore, che ha poggiato la mano per rip ...