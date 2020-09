Traffico Roma del 27-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nulla da segnalare sul grande raccordo anulare e anche lungo il percorso della A24 nessun problema in particolare anche in città non dà tregua il maltempo ancora piogge insistenti su tutta la regione adeguati alla guida alle condizioni delle strade andiamo al San Giovanni ricordiamo che chiusa via Cerveteri per problemi al manto stradale tra via Soana e Piazza Re dialle 12 Papa Francesco reciterà l’Angelus dalla finestra del suo studio insieme ai fedeli presenti in piazza San Pietro possibili dei rallentamenti sulle strade della zona in particolare al termine della funzione per la giornata Europea del patrimonio presso l’ambasciata francese attenzione ai cambiamenti per la circolazione ai divieti in Piazza Farnese e vie limitrofe ...