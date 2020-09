Torre del Greco in apprensione per Simone | “È disperso da mercoledì”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – “È uscito di casa dicendo al padre di andare a mangiare un panino con gli amici, ma non è più tornato. Èda mercoledì lo studente 20enne Mouhamed , noto come, che vive adelin via De Gasperi insieme alla sua famiglia. La madre è la donna che nel maggio del 2019 rimase incastrata tra le porte della Circum e trascinata per diversi metri.è uscito di casa mercoledì 23 settembre alle 15 dicendo di andare a mangiare un panino con gli amici, senza auto e con il cellulare che ora risulta spento. È alto 1,75 cm, occhi castani, capelli neri. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera di marca Vans, ...