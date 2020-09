Spezia-Sassuolo, Djuricic show: tunnel e gol (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Neymar? No, Djuricic. E’ del fantasista del Sassuolo la copertina della prima mezz’ora di Spezia-Sassuolo, match della prima giornata di Serie A 2020/2021. Filip Djuricic ha saltato Sala con un tunnel e ha battuto Zoet con un rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura in Serie A dello Spezia chiamato subito a rimontare. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Neymar? No,. E’ del fantasista della copertina della prima mezz’ora di, match della prima giornata di Serie A 2020/2021. Filipha saltato Sala con une ha battuto Zoet con un rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura in Serie A dellochiamato subito a rimontare.

JelleRoering : Serie A time AS Spezia - Sassuolo: Dutch GK and ex-PSV GK can’t get his cleansheet against Sassuolo. AS Spezia-Sass… - SportRepubblica : Diretta Spezia-Sassuolo 0-1, perla di Djuricic e vantaggio emiliano - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - CAPUTO RADDOPPIA, 2-0 SASSUOLO ANCHE SE PARE OFFSIDE - Gazzetta_it : VAR - Sassuolo: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - ProBettingCom : GOAL! Spezia Calcio 0-2 Sassuolo Calcio -