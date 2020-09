Serena Grandi condannata a 2 anni di carcere, lei si difende e rigetta le accuse (Di lunedì 28 settembre 2020) Serena Grandi è stata una grande attrice del cinema italiano ma quando ha deciso di improvvisarsi imprenditrice ed aprire un ristorante a Rimini le cose non le sono andate bene. Dopo solo un anno di attività, purtroppo, è stata costretta a chiudere e nel 2015 ha dichiarato il fallimento. Dopo una denuncia da parte di un ex dipendente la procura di Rimini ha aperto un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha chiesto ed ottenuto la condanna a 2 anni e 2 mesi di carcere per Serena Grandi. Ospite a Live Non è la d’Urso, Serena Grandi ha dichiarato di essere innocente e di esser intenzionata a far ricorso in appello nei prossimi mesi. Serena Grandi ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020)è stata una grande attrice del cinema italiano ma quando ha deciso di improvvisarsi imprenditrice ed aprire un ristorante a Rimini le cose non le sono andate bene. Dopo solo un anno di attività, purtroppo, è stata costretta a chiudere e nel 2015 ha dichiarato il fallimento. Dopo una denuncia da parte di un ex dipendente la procura di Rimini ha aperto un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha chiesto ed ottenuto la condanna a 2e 2 mesi diper. Ospite a Live Non è la d’Urso,ha dichiarato di essere innocente e di esser intenzionata a far ricorso in appello nei prossimi mesi....

trash_italiano : Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - LuciaFerraroEM : RT @trashastrale: SERENA GRANDI CONDANNATA A 2 ANNI DI CARCERE. COME LA IMMAGINO IN TRIBUNALE ?????? @LiveNoneladUrso @carmelitadurso #none… - edoardosedioli : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - zazoomblog : Serena Grandi condannata a due anni di carcere: l’attrice si difende in tv - #Serena #Grandi #condannata #carcere: - 616stevesharon : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso -