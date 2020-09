'Sei sporca o sei tutta nera', nuova bufera su un libro scolastico (Di domenica 27 settembre 2020) ' Sei sporca o sei tutta nera? ' . Recita così la vignetta pubblicata su un libro di testo per alunni delle elementari, accompagnata dall'immagine di un bambino che si avvicina a una bimba dalla pelle ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) ' Seio sei? ' . Recita così la vignetta pubblicata su undi testo per alunni delle elementari, accompagnata dall'immagine di un bambino che si avvicina a una bimba dalla pelle ...

BansCollector : RT @MichelaMeloni1: -'Sei sporca o sei tutta nera?' Come insegnare il razzismo fin dalla tenera età! - nuccia20 : RT @MichelaMeloni1: -'Sei sporca o sei tutta nera?' Come insegnare il razzismo fin dalla tenera età! - Andre_naaa : RT @MichelaMeloni1: -'Sei sporca o sei tutta nera?' Come insegnare il razzismo fin dalla tenera età! - isamiccoli52 : RT @MichelaMeloni1: -'Sei sporca o sei tutta nera?' Come insegnare il razzismo fin dalla tenera età! - aderenzis1 : 'Sei nera o sei sporca?'. Altre frasi razziste nei libri scolastici: ed è polemica -