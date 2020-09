Schalke quanti guai | esonero di Wagner e sputo di Kabak

(Di domenica 27 settembre 2020) Una brutta scena, che forse però va interpretata. Loieri è stato sconfitto dallo Stoccarda a Gelsenkirchen per 3-1. Mai, in tutte le edizioni della Bundesliga, una squadra aveva incassato 11 ...

ETGazzetta : #Bundesliga #Schalke04 quanti guai: oltre all'esonero di #Wagner, c'è l'osceno sputo di #Kabak -

Ultime Notizie dalla rete : Schalke quanti

La Gazzetta dello Sport

Tra i principali candidati individuati dall’Inter per rimpiazzare l’eventuale partenza di Milan Skriniar, c’è il giovane centrale dello Schalke 04 Ozan Kabac. Il classe 2000 è un obiettivo concreto pe ...Emergenza in difesa per i rossoneri: Duarte positivo al Covid, mentre Romagnoli e Musacchio sono ancora ai box. Le prossime partite saranno dure senza un rinforzo. Secondo quanto riportato dalla Gazze ...