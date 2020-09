Roma Juve, Arthur esordisce con la maglia bianconera (Di domenica 27 settembre 2020) Esordio Arthur, Pirlo tenta la mossa: prima presenza con la Juve per il brasiliano nella sfida contro la Roma Prima presenza con la Juve per Arthur. Il centrocampista brasiliano è stato schierato da Andrea Pirlo nel secondo tempo della sfida contro la Roma, bagnando così la sua prima in bianconero. L’ex Barcellona ha fatto il suo ingresso al 58′ al posto di McKennie, prendendo subito posto in cabina di regia. Pirlo ha tentato la mossa dalla panchina per ribaltare il risultato dell’incontro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Esordio, Pirlo tenta la mossa: prima presenza con laper il brasiliano nella sfida contro laPrima presenza con laper. Il centrocampista brasiliano è stato schierato da Andrea Pirlo nel secondo tempo della sfida contro la, bagnando così la sua prima in bianconero. L’ex Barcellona ha fatto il suo ingresso al 58′ al posto di McKennie, prendendo subito posto in cabina di regia. Pirlo ha tentato la mossa dalla panchina per ribaltare il risultato dell’incontro. Leggi su Calcionews24.com

