Online un post allarmante del 2016 di Adua Del Vesco, Selvaggia Lucarelli interviene: “Obbligata a scriverlo?” (Di lunedì 28 settembre 2020) Adua Del Vesco nel 2016 ha scritto un post contro Manuela Arcuri, ma ora ci sono dei dubbi. Il vaso di Pandora sulla Ares Film è stato scoperchiato e nonostante Mediaset abbia deciso di non trattarlo, sul web l’argomento è ancora caldo. Il portale BlogTivvu ha infatti riesumato e portato Online un vecchio post pubblicato da Adua Del Vesco su Instagram nel 2016 in cui, in modo piuttosto scurrile e volgare, ha offeso una sua collega senza mai nominarla. La destinataria del post, secondo la ricostruzione che ha fatto Selvaggia Lucarelli, è Manuela Arcuri: Adua Del Vesco, il post contro Manuela Arcuri nel ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020)Delnelha scritto uncontro Manuela Arcuri, ma ora ci sono dei dubbi. Il vaso di Pandora sulla Ares Film è stato scoperchiato e nonostante Mediaset abbia deciso di non trattarlo, sul web l’argomento è ancora caldo. Il portale BlogTivvu ha infatti riesumato e portatoun vecchiopubblicato daDelsu Instagram nelin cui, in modo piuttosto scurrile e volgare, ha offeso una sua collega senza mai nominarla. La destinataria del, secondo la ricostruzione che ha fatto, è Manuela Arcuri:Del, ilcontro Manuela Arcuri nel ...

rainingcaffeine : A te quando riinizia l’uni Cami? — le lezioni riprendono il 5 ma le prime settimane per me sono online, in presenza… - verbanonews : New post: Online il nuovo sito delle biblioteche del Vco - impresacitymag : RT @marinovilla3: 7 ottobre: NetApp Partner Academy quest’anno si svolge online! Durante l’evento i nostri partner italiani potranno aggior… - sergiorossi26 : ?? New Graffiti - Frida Kahlo Carta 220gr - Nuova misura: 50x70cm tutti i miei opere possono essere acquistati onlin… - emenietti : RT @_LuciMonta: È bello quando qualcosa che succede online, si trasforma in qualcosa di reale che si può vivere e toccare con mano ed è que… -

Ultime Notizie dalla rete : Online post La giustificazione del sindaco di Ferrara per il post sullo stupro: «Era un messaggio di denuncia. Non capisco questo accanimento» Open Superbonus 110% e altri bonus fiscali con Poste Italiane

Poste Italiane sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione ...

Ai cinesi non piace pagare con la faccia

Le aziende tecnologiche cinesi hanno investito molto per mettere telecamere alle casse dei negozi, ma per ora ci sono preoccupazioni su comodità e privacy ...

Poste Italiane sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione ...Le aziende tecnologiche cinesi hanno investito molto per mettere telecamere alle casse dei negozi, ma per ora ci sono preoccupazioni su comodità e privacy ...