L’intervista pre Crotone-Milan dei due allenatori (Di domenica 27 settembre 2020) Il giorno di Crotone-Milan è arrivato, con le due squadre che questo pomeriggio si affronteranno nella partita valida per la seconda giornata di Serie A. Nella giornata di ieri i due allenatori hanno risposto alle domande dei giornalisti nelle consuete conferenze stampa pre-partita. Di seguito vedremo le loro dichiarazioni riportando l’intervista pre Crotone-Milan dei due mister. LE PAROLE DI STROPPA: Nell’intervista pre Crotone-Milan di ieri il tecnico dei neo promossi ha dichiarato che la sua squadra ha dimostrato all’esordio col Genoa di poter stare in Serie A, ma che allo stesso tempo, visto il pesante passivo subito, il lavoro da fare è ancora tanto. Stroppa infatti ha affermato: “A Genova abbiamo dato la parvenza di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) Il giorno diè arrivato, con le due squadre che questo pomeriggio si affronteranno nella partita valida per la seconda giornata di Serie A. Nella giornata di ieri i duehanno risposto alle domande dei giornalisti nelle consuete conferenze stampa pre-partita. Di seguito vedremo le loro dichiarazioni riportando l’intervista predei due mister. LE PAROLE DI STROPPA: Nell’intervista predi ieri il tecnico dei neo promossi ha dichiarato che la sua squadra ha dimostrato all’esordio col Genoa di poter stare in Serie A, ma che allo stesso tempo, visto il pesante passivo subito, il lavoro da fare è ancora tanto. Stroppa infatti ha affermato: “A Genova abbiamo dato la parvenza di ...

MicheleFerro : GF Vip Fausto Leali, l’intervista a 24 ore dalla squalifica: come ha pre... - Antiebbasta : @CarloMartootchy intervista pre partita pietosa, con l’ansietta di chi sta per rimanere con il cerino in mano - francescoceccot : Come il tifoso della Juve si aspetta l'intervista di Paratici pre #JuveSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista pre Mes, Gentiloni: «Utilizzandolo Italia risparmierebbe 5-6 miliardi»». Tlc, da sviluppo fibra 180 mld aggiuntivi di Pil entro 2030 Il Sole 24 ORE