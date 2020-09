Il ‘pacchetto coming out’ di Gabriel Garko (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko e Adua Del Vesco Un coming out a puntate. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha rivelato (senza mai dirlo esplicitamente) di essere omosessuale. L’attore ha ripercorso le difficoltà interiori vissute negli anni, omettendo (o meglio solo accennando), però, i motivi per i quali il suo orientamento sessuale sia rimasto all’ombra, nonostante fosse ‘un segreto di Pulcinella’. Il motivo? E’ presto detto. Le rivelazioni di Garko continueranno in un’altra trasmissione, Verissimo. E’ proprio Alfonso Signorini ad annunciare la presenza dell’attore nella puntata in onda sabato 3 ottobre su Canale5, quando Silvia Toffanin erediterà il ‘testimone’ per riprendere ed ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 settembre 2020)e Adua Del Vesco Unout a puntate. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip,ha rivelato (senza mai dirlo esplicitamente) di essere omosessuale. L’attore ha ripercorso le difficoltà interiori vissute negli anni, omettendo (o meglio solo accennando), però, i motivi per i quali il suo orientamento sessuale sia rimasto all’ombra, nonostante fosse ‘un segreto di Pulcinella’. Il motivo? E’ presto detto. Le rivelazioni dicontinueranno in un’altra trasmissione, Verissimo. E’ proprio Alfonso Signorini ad annunciare la presenza dell’attore nella puntata in onda sabato 3 ottobre su Canale5, quando Silvia Toffanin erediterà il ‘testimone’ per riprendere ed ...

