GP Russia, Wolff: “La penalità data a Hamilton è inverosimile” (Di domenica 27 settembre 2020) “Abbiamo vinto tutte le gare della stagione, è un risultato incredibile e sono davvero contento. Bottas non vinceva da parecchio e oggi ha fatto una gara splendida”. Toto Wolff commenta il trionfo del pilota finlandese nel GP di Sochi, il Team Principal della Mercedes ha parlato anche di Lewis Hamilton che ha visto la sua gara rovinata da dieci secondi di penalità: “Abbiamo commesso l’errore perché la norma è interpretabile e la penalità è inverosimile. Gli stewards sostengono che quello non era il posto per provare la partenza e sono d’accordo, ma nelle note della Direzione Gara c’è scritto che si possono fare le partenze dopo le luci sulla destra e questo è quello che Hamilton ha ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Abbiamo vinto tutte le gare della stagione, è un risultato incredibile e sono davvero contento. Bottas non vinceva da parecchio e oggi ha fatto una gara splendida”. Totocommenta il trionfo del pilota finlandese nel GP di Sochi, il Team Principal della Mercedes ha parlato anche di Lewische ha visto la sua gara rovinata da dieci secondi di penalità: “Abbiamo commesso l’errore perché la norma è interpretabile e la penalità è inverosimile. Gli stewards sostengono che quello non era il posto per provare la partenza e sono d’accordo, ma nelle note della Direzione Gara c’è scritto che si possono fare le partenze dopo le luci sulla destra e questo è quello cheha ...

