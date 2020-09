Giorgia Palmas e Filippo Magnini | è nata la piccola Mia

(Di domenica 27 settembre 2020) Fiocco rosa in casa di. E’laMia, lache la coppia stava aspettando con tanta gioia. A darne l’annuncio gli stessi neo genitori con una foto della bimba appenae tante parole dolci per lei…sono diventati genitori. Una bambina tanto desiderata, arrivata dal loro amore ritrovato dopo tanta sofferenza. Un amore cheArticolo completo:: èlaMia dal blog SoloDonna

Il matrimonio, inizialmente previsto per marzo è stato rimandato per via dell’emergenza Coronavirus e ora è previsto per dicembre. LEGGI ANCHE. Giorgia Palmas, a dicembre le nozze con Filippo… Leggi ...MILANO. L’annuncio ieri sera sulla pagina ufficiale Facebook di Giorgia Palmas. La soubrette sarda ha scritto alle 19: «Mia. Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata.