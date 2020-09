GF Vip | urla e accuse nella casa “Bugiarda | capra!” Colpa di un kiwi

Leggi su bloglive

(Di domenica 27 settembre 2020) Edizione del Gf Vip particolarmente accesa nelle sue prime due settimane di trasmissione. Dopo le questioni razziali e il coming out, violento litigio per un. In appena due settimane di GF Vip sembrava di averle viste già tutte, o quasi. Si è partiti con dei casi sospetti (più a livello di gossip che altro) … Questo articolo GF Vip,“Bugiarda, capra!”.di unè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.