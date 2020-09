Crotone-Milan 0-2; continua la corsa dei rossoneri di Pioli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Ilha espugnato il campo dinella partita delle 18.00, valida per la 2a giornata di Serie A. Nonostante la pesante assenza di Zlatan Ibrahimovic idino con il loro momento magico e vincono ancora dopo i successi in Europa League e all’esordio in campionato contro il Bologna. Come da pronostico quindi ino a vincere, ed il risultato finale,0-2, premia la squadraese. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic; Pereira (72° Reca), Zanellato (46° E. Henrique), Cigarini, Messias, Molina (83° Rispoli); Dragus (72° Vulic); Simy. All. ...