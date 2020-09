Notiziedi_it : Crolla albero a due passi dal comune di Napoli - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Crolla albero a due passi dal comune di Napoli - salernopost : RT @ottopagine: Salerno, crolla un albero dinanzi al comando dei vigili #Salerno - NapoliToday : #Cronaca Crolla albero a due passi dal comune di Napoli - ottopagine : Salerno, crolla un albero dinanzi al comando dei vigili #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla albero

NapoliToday

Un'enorme colata di fango ha invaso il centro di Monteforte Irpino, comune di 12mila abitanti in provincia di Avellino con un centro storico ai piedi della montagna che e' totalmente invaso. Fango e ...Un albero è crollato nella zona pedonale via Guantai nuovi a poche centinaia di metri dal comune di Napoli. Per fortuna non ci sono stati feriti.