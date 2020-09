Cremonese Cittadella streaming | dove vederla in diretta

(Di domenica 27 settembre 2020)– Dopo l’avvio della Serie A, tutto pronto per dare il benvenuto anche alla Serie BKT che debutta nella stagione 2020/21 a partire da questo weekend. Il primo turno prevede nel programma anche, che si disputerà a Cremona domenica 27 settembre alle 15.00.– Come seguire la partita su … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Cittadella, primo posticipo della prima giornata di Serie B in programma alle ore 15 allo stadio 'Zini': Cremonese.Sono 22 i convocati di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, per la trasferta di Cremona, valevole per la 1a giornata di andata del torneo.