Caso Suarez, c’è un terzo indagato per corruzione: è uno dei membri della commissione d’esame (Di domenica 27 settembre 2020) “L’abbiamo instradato bene“, dice l’esaminatore. “E deve essere su quel binario lì”, risponde la rettrice. L’esaminatore è il professor Lorenzo Rocca, uno dei membri della commissione dell’Università per Stranieri di Perugia che il 17 settembre scorso ha consegnato a Luis Suarez il certificato B1, al termine di un’esame che i pm hanno definito “farsa”. Ora anche Rocca è indagato per corruzione, insieme alla rettrice Giuliana Grego Bolli e al direttore generale dell’ateneo, Simone Olivieri. Il professore, sentito da ilfattoquotidiano.it nei giorni scorsi, aveva negato: “La prova non è stata preparata a tavolino né falsata. Non c’erano, come si è letto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “L’abbiamo instradato bene“, dice l’esaminatore. “E deve essere su quel binario lì”, risponde la rettrice. L’esaminatore è il professor Lorenzo Rocca, uno deidell’Università per Stranieri di Perugia che il 17 settembre scorso ha consegnato a Luisil certificato B1, al termine di un’esame che i pm hanno definito “farsa”. Ora anche Rocca èper, insieme alla rettrice Giuliana Grego Bolli e al direttore generale dell’ateneo, Simone Olivieri. Il professore, sentito da ilfattoquotidiano.it nei giorni scorsi, aveva negato: “La prova non è stata preparata a tavolino né falsata. Non c’erano, come si è letto, ...

