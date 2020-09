Armenia-Azerbaigian, Onu: interrompere i combattimenti (Di domenica 27 settembre 2020) Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto 'estremamente preoccupato per la nuova ripresa delle ostilità' tra Armenia e Azerbaigian nella regione separatista del Nagorny ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto 'estremamente preoccupato per la nuova ripresa delle ostilità' tranella regione separatista del Nagorny ...

