Addio separato a Eleonora e Daniele. Lei in abito da sposa, lui con la divisa da arbitro. Verità ancora lontana

Eleonora indossava l'abito da sposa della mamma, Daniele la sua divisa da arbitro. I loro feretri sono stati salutati separatamente, lui a Lecce accompagnato dai tre fischi di fine partita a conclusione del funerale, e lei nel suo paese, Seclì, seguita da un lungo applauso, rose gialle e palloncini bianchi lasciati liberi verso il cielo.Ma a mantenerli uniti tra una città e l'altra il dolore di amici e parenti per le vite spezzate di due giovani che si amavano e che con gioia avevano appena cominciato la loro vita insieme nella casa in cui sono stati invece barbaramente uccisi, non si sa ancora perché e nemmeno da chi. Il funerale di Daniele De Santis, giovane arbitro di lega Pro, si è svolto in ...

