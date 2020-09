Vicenza | si ribalta con l’auto sulla provinciale | Alessio muore a 21 anni Grave l’amico

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 26 settembre 2020) Incidente mortale venerd&i; sera in provincia diCosta, 21, &e; spirato dopo essere finito fuori strada insieme ad un amico. Quest’ultimo versa in gravi condizioni., incidente mortale: la vittima &eCosta Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di una Subaru Impreza quando, per ragioni da accertare, in … L'articolo, sicon l’autoa 21l’amico Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.