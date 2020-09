Vecino-Napoli – Trovata la formula per chiudere l’affare (Di sabato 26 settembre 2020) Matias Vecino sempre più verso Napoli, Trovata la formula per regalarlo a Gennaro Gattuso. Stando a ciò che riporta il quotidiano Tuttosport, il Napoli avrebbe … L'articolo Vecino-Napoli – Trovata la formula per chiudere l’affare proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 settembre 2020) Matiassempre più versolaper regalarlo a Gennaro Gattuso. Stando a ciò che riporta il quotidiano Tuttosport, ilavrebbe … L'articololaperl’affare proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? Il Napoli su Matias Vecino dell'Inter Contatti in corso per cercare l'intesa Affare in prestito… - NumerINTERi : @92Samcro @Vatenerazzurro1 Vecino al Napoli. - cn1926it : #VecinoNapoli: è fatta – Tornano i tifosi al #SanPaolo – #Hysaj: vicino l’addio: Le nostre Flash News in 3 minuti /… -

Ultime Notizie dalla rete : Vecino Napoli Ceccarini: "Vecino-Napoli, continuano i contatti. Gli azzurri vogliono chiudere in prestito" CalcioNapoli24 Mercato Napoli Vecino, proseguono i dialoghi tra Lucci e De Laurentiis

MERCATO NAPOLI VECINO – Il Napoli continua a lavorare per Matias Vecino, centrocampista uruguaino che potrebbe lasciare l’Inter dopo tre stagioni. Le parti starebbero lavorando sulla formula, in quant ...

Mercato Inter, novità in uscita: un esubero può restare in Serie A

Colloqui avviati con il Napoli per Matias Vecino: si tratta su cifre e formula del trasferimento, l'uruguaiano pronto a volare alla corte di Gattuso. L’arrivo di Arturo Vidal rende necessario in casa ...

MERCATO NAPOLI VECINO – Il Napoli continua a lavorare per Matias Vecino, centrocampista uruguaino che potrebbe lasciare l’Inter dopo tre stagioni. Le parti starebbero lavorando sulla formula, in quant ...Colloqui avviati con il Napoli per Matias Vecino: si tratta su cifre e formula del trasferimento, l'uruguaiano pronto a volare alla corte di Gattuso. L’arrivo di Arturo Vidal rende necessario in casa ...