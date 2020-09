‘Uomini e Donne’, Veronica Ursida in lacrime annuncia la rottura con Giovanni Longobardi! (Video) (Di sabato 26 settembre 2020) Sembravano essersi finalmente ritrovati Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, e invece è stata l’ex dama di Uomini e Donne in lacrime ad annunciare l’ennesima rottura con il cavaliere. Dopo una serie di infiniti tira e molla, la coppia nata negli studi del dating show di Canale 5 non è evidentemente riuscita a trovare l’incastro perfetto per portare avanti la relazione e Veronica – senza riuscire a trattenere le lacrime – attraverso una serie di Instagram Stories ha voluto informare i suoi follower sugli ultimi risvolti di questa complicata storia d’amore: Ormai avete capito la situazione tra di noi, non è andata come speravo, come speravamo entrambi, non ce la faccio più a tenere tutto ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) Sembravano essersi finalmente ritrovatiLongobardi, e invece è stata l’ex dama di Uomini e Donne inadre l’ennesimacon il cavaliere. Dopo una serie di infiniti tira e molla, la coppia nata negli studi del dating show di Canale 5 non è evidentemente riuscita a trovare l’incastro perfetto per portare avanti la relazione e– senza riuscire a trattenere le– attraverso una serie di Instagram Stories ha voluto informare i suoi follower sugli ultimi risvolti di questa complicata storia d’amore: Ormai avete capito la situazione tra di noi, non è andata come speravo, come speravamo entrambi, non ce la faccio più a tenere tutto ...

OrnellaVanoni : Possiamo cantare per le donne, possiamo scrivere delle donne, possiamo scendere in piazza per le donne, possiamo pe… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - ziopirro : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… - arquer12 : RT @salvatorebrizzi: Uomini e donne sono diversi. La società femminile si sta mascolinizzando, perdendo in questo modo l’occasione di cambi… -

