Tu Si Que Vales, Elisabetta: "Sono stata violata". De Filippi e giuria toccati (Di sabato 26 settembre 2020) Emozioni forti nel terzo appuntamento di Tu Si Que Vales (Canale 5). A innescarle l'esibizione di Elisabetta Tarducci, 49 anni, che ha intonato 'Donna' di Mia Martini. Ma a colpire di più è stato ciò che la cantante ha dichiarato dopo la performance: Elisabetta, a cui sono scese anche delle lacrime di dolore durante la … L'articolo Tu Si Que Vales, Elisabetta: "Sono stata violata". De Filippi e giuria toccati proviene da Gossip e Tv.

