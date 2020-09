Traffico Roma del 26-09-2020 ore 16:30 (Di sabato 26 settembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane spostamenti maltempo piogge e temporali sono previsti per gran parte della giornata attenzione al vento forte in particolare sui viadotti in uscita dalle gallerie Traffico rallentato su via Marmorata tra Piazza dell’emporio via Galvani verso Piazzale Ostiense rallentamenti sulla Lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II Ponte Cavour verso ponte Flaminio rallentamenti anche sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa per entrambe le direzioni e tra la Storta la Giustiniana verso il centro rallentata anche la via Prenestina raccordo a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane spostamenti maltempo piogge e temporali sono previsti per gran parte della giornata attenzione al vento forte in particolare sui viadotti in uscita dalle gallerierallentato su via Marmorata tra Piazza dell’emporio via Galvani verso Piazzale Ostiense rallentamenti sulla Lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II Ponte Cavour verso ponte Flaminio rallentamenti anche sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa per entrambe le direzioni e tra la Storta la Giustiniana verso il centro rallentata anche la via Prenestina raccordo a ...

Il maltempo di questo fine settimana sta mettendo in ginocchio la Capitale e la provincia. A creare i maggiori disagi, il forte vento. Tanti sono stati gli alberi caduti, auto danneggiate, feriti e di ...

Meteo e traffico in autostrada: nuova ondata ciclonica sull’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 26 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo variabile con cieli da poco a molto nuvolosi su qua ...

