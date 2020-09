Traffico Roma del 26-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione lungo l’intera rete viaria della capitale spostamenti penalizzati dal maltempo pioggia e temporali sono previsti Infatti per gran parte della giornata Attenzione anche al vento forte in particolare sui viadotti e in uscita dalle gallerie io e vi rallentamenti sono segnalati sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa per entrambe le direzioni di marcia rallentamenti anche sulla Prenestina dal raccordo a via dell’Acqua Vergine verso Palestrina dalle 15 alle 19 manifestazione in programma a Piazza del Popolo divieti di sosta sulle rampe di accesso alla piazza dato Pincio possibile chiusura alal Portuense nelle adiacenze dell’ospedale San Camillo chiusa via Alessandro Crivelli causa del dissesto del manto ...