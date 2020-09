Tra i 5S tutti d’accordo. La rifondazione parte dai territori. Recuperare il rapporto con la base Solo poi si parlerà di alleanza col Pd (Di sabato 26 settembre 2020) In principio furono i meet-up. Progressivamente, però, col passare dei mesi e poi degli anni, il ruolo delle assemblee territoriali è via via andato in secondo piano fino con lo scomparire. Se c’è un punto su cui tutte le correnti interne al Movimento sono concordi è proprio questo: ripartire dal basso ridando vigore a quello che una volta era lo zoccolo duro del Movimento cinque stelle, cioè la base, i comitati territoriali, il lavoro sul campo dei singoli attivisti. Con le tante difficoltà e tra tutti i limiti del confronto accesso tra i parlamentari del Movimento cinque stelle di due giorni fa, questo è un punto focale per tutti. IL POST. A spiegarlo chiaramente, d’altronde, è stato lo stesso Vito Crimi ieri in un lungo post su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) In principio furono i meet-up. Progressivamente, però, col passare dei mesi e poi degli anni, il ruolo delle assembleeali è via via andato in secondo piano fino con lo scomparire. Se c’è un punto su cui tutte le correnti interne al Movimento sono concordi è proprio questo: ripartire dal basso ridando vigore a quello che una volta era lo zoccolo duro del Movimento cinque stelle, cioè la, i comitatiali, il lavoro sul campo dei singoli attivisti. Con le tante difficoltà e trai limiti del confronto accesso tra i parlamentari del Movimento cinque stelle di due giorni fa, questo è un punto focale per. IL POST. A spiegarlo chiaramente, d’altronde, è stato lo stesso Vito Crimi ieri in un lungo post su ...

IlContiAndrea : Credo sia il primo anno che mi piacciono più i giudici (tutti e 4 insieme) che i cantanti. C'è un feeling molto bello tra loro #XF2020 - team_world : Al via il PREORDER italiano di #Confetti, il nuovo album delle Little Mix in uscita il 6 novembre?? Ecco tutti gli… - matteosalvinimi : Decine di contagiati tra i più di 500 ospiti, quasi tutti immigrati, nelle strutture della 'Missione Speranza e Car… - riccardoena66 : @GiacBar @virginiaraggi @ilmessaggero @RetakeRoma Le elezioni sono dietro l’angolo, vediamo se i Romani hanno appre… - Gitro77 : RT @giuslit: E questo nella più ottimistica delle ipotesi. Perché se non prendessimo tutti i sussidi, continueremmo a pagare comunque pro-q… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra tutti Savona, è arrivato il bonus covid. Ma non a tutti: polemica tra medici e infermieri Il Secolo XIX Truffe online: come riconoscere se un sito è affidabile

Quando si naviga online è facile imbattersi in siti accattivanti e con offerte ai limiti dell’incredibile che però nascondono insidie di ogni genere, o più semplicemente c’è la necessità di dover effe ...

Microsoft lavora all'archiviazione olografica, ecco Project HSD

Secondo alcune previsioni, da qui al 2024 il mondo del cloud verrà inondato da 125 zettabyte di dati ogni anno. Si tratta di una cifra astronomica e tutte le aziende del settore avranno i loro bei gra ...

Quando si naviga online è facile imbattersi in siti accattivanti e con offerte ai limiti dell’incredibile che però nascondono insidie di ogni genere, o più semplicemente c’è la necessità di dover effe ...Secondo alcune previsioni, da qui al 2024 il mondo del cloud verrà inondato da 125 zettabyte di dati ogni anno. Si tratta di una cifra astronomica e tutte le aziende del settore avranno i loro bei gra ...