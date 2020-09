Tale e Quale Show, Cola/Turner vince la seconda puntata - (Di sabato 26 settembre 2020) Raiplay È Carlo Conti il leader degli ascolti del venerdi sera (con 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share). E’ stata “Tale e Quale” alla leggendaria leonessa del rock. Barbara Cola ieri sera su Rai1 ha incantato tutti riuscendo a calarsi nei panni di Tina Turner a partire dal look: chioma arruffata, labbra rosso fuoco, tacchi a spillo e minidress. E poi la performance, grintosa e travolgente sulle note del brano “Proud Mary”. Barbara Cola ha lasciato a bocca aperta i giudici ed ha ottenuto la prima standing ovation della serata da parte del pubblico tornato in studio, novità della seconda puntata, anche se formato da solo 97 spettatori. E si è così aggiudicata il primo gradino del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Raiplay È Carlo Conti il leader degli ascolti del venerdi sera (con 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share). E’ stata “” alla leggendaria leonessa del rock. Barbaraieri sera su Rai1 ha incantato tutti riuscendo a calarsi nei panni di Tinaa partire dal look: chioma arruffata, labbra rosso fuoco, tacchi a spillo e minidress. E poi la performance, grintosa e travolgente sulle note del brano “Proud Mary”. Barbaraha lasciato a bocca aperta i giudici ed ha ottenuto la prima standing ovation della serata da parte del pubblico tornato in studio, novità della, anche se formato da solo 97 spettatori. E si è così aggiudicata il primo gradino del ...

taleequaleshow : Pensi di essere TALE E QUALE ad un cantante famoso? Se hai più di 18 anni e vuoi cimentarti nell'imitazione canora… - pandabatai : RT @caesarzppli: per la prima volta in dieci edizioni di tale e quale show carlo conti ammette che non gliene frega un cazzo di ciò che dic… - nowthenmartybum : RT @caesarzppli: per la prima volta in dieci edizioni di tale e quale show carlo conti ammette che non gliene frega un cazzo di ciò che dic… - mirai_rakko : RT @caesarzppli: per la prima volta in dieci edizioni di tale e quale show carlo conti ammette che non gliene frega un cazzo di ciò che dic… - DiabolMark : @AdriMCMLXI @billa_silvia2 In Piaggio non hanno ancora capito che devono mettersi a riprodurla tale e quale (certo!… -