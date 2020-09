Studenti in piazza contro i disagi nelle riaperture, manifestazioni in 7 città (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - La politica del governo sulla scuola e le modalità della ripartenza dell'anno scolastico non piacciono agli Studenti che oggi si sono mobilitati nelle piazze di sette città - Milano, Roma, Genova, Napoli, Perugia, L'Aquila e Siracusa - per denunciare i mali storici della scuola, aggravati dalla pandemia: classi pollaio, poco personale, istituti vetusti e spesso inagibili. La protesta è arrivata fin sotto il ministero dell'Istruzione, dove gli esponenti dell'Opposizione Studentesca Alternativa (OSA) hanno srotolato striscioni con la richiesta di dimissioni della ministra Lucia Azzolina. "La scuola è in ginocchio - ha dichiarato Alessandro Persone' dell'Unione degli Studenti - e oggi manifestiamo in tutto il Paese perché vogliamo che il governo e la ministra ci ascoltino ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - La politica del governo sulla scuola e le modalità della ripartenza dell'anno scolastico non piacciono agliche oggi si sono mobilitatipiazze di sette città - Milano, Roma, Genova, Napoli, Perugia, L'Aquila e Siracusa - per denunciare i mali storici della scuola, aggravati dalla pandemia: classi pollaio, poco personale, istituti vetusti e spesso inagibili. La protesta è arrivata fin sotto il ministero dell'Istruzione, dove gli esponenti dell'Opposizione Studentesca Alternativa (OSA) hanno srotolato striscioni con la richiesta di dimissioni della ministra Lucia Azzolina. "La scuola è in ginocchio - ha dichiarato Alessandro Persone' dell'Unione degli- e oggi manifestiamo in tutto il Paese perché vogliamo che il governo e la ministra ci ascoltino ...

