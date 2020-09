Scuola, materiale non a norma: sequestrati 35mila articoli contraffatti (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli della Guardia di Finanza in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico: sequestrati nel Napoletano, in diversi interventi, 35mila articoli contraffatti; tra questi anche oltre 11mila mascherine con marchi falsi di note griffe. In particolare, gli interventi sono stati messi in atto tra Napoli Portici, Ischia, Ercolano, Gragnano, Torre del Greco, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, nei confronti di numerosi esercizi commerciali, anche ambulanti. sequestrati in particolare più di 8.000 articoli di cartoleria e cancelleria privi delle certificazioni minime di sicurezza, già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato. Sequestrate complessivamente 11.700 mascherine con marchi falsi di note ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli della Guardia di Finanza in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico:nel Napoletano, in diversi interventi,; tra questi anche oltre 11mila mascherine con marchi falsi di note griffe. In particolare, gli interventi sono stati messi in atto tra Napoli Portici, Ischia, Ercolano, Gragnano, Torre del Greco, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, nei confronti di numerosi esercizi commerciali, anche ambulanti.in particolare più di 8.000di cartoleria e cancelleria privi delle certificazioni minime di sicurezza, già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato. Sequestrate complessivamente 11.700 mascherine con marchi falsi di note ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola materiale Terranuova Bracciolini, in distribuzione buoni scuola per l’acquisto di materiale scolastico ArezzoWeb Rubano pc, casse e stereo dalla scuola, giovani arrestati dopo una fuga in apetto

Palermo – Un ricco bottino a spese della pubblica amministrazione e della scuola. In un istituto di Palermo, sono stati rubati 17 monitor a schermo piatto, 8 tastiere, 2 mouse, uno stereo, 2 casse e v ...

Wwf, per i cittadini di domani: da 50 anni con i più giovani per l’educazione ambientale

Giovani, natura e ambiente. 50 anni di educazione ambientale per il WWF, fin dalla nascita avvenuta in Italia nel 1966. “Partimmo subito con azioni concrete, come l’acquisto di aree destinata alla pro ...

