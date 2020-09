Pensioni, Conte cancella Quota 100: arriva la riforma (Di sabato 26 settembre 2020) Pensioni, in arrivo una nuova riforma: il progetto Quota 100 fortemente voluto dalla Lega andrà scadenza e il Premier Conte non lo rinnoverà Pensioni, nuovo cambio in vista e lo dice direttamente Giuseppe Conte ospite al festival dell’Economia di Trento. Parole chiarissime quelle del Premier che di fatto archivia la riforma voluta soprattutto dalla Lega … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020), in arrivo una nuova: il progetto100 fortemente voluto dalla Lega andrà scadenza e il Premiernon lo rinnoverà, nuovo cambio in vista e lo dice direttamente Giuseppeospite al festival dell’Economia di Trento. Parole chiarissime quelle del Premier che di fatto archivia lavoluta soprattutto dalla Lega … L'articolo proviene da .

fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - SkyTG24 : Pensioni, Conte: 'Quota 100 è un progetto triennale, non sarà rinnovato' - LegaSalvini : ++ PENSIONI, CONTE: '#QUOTA100 NON SARÀ RINNOVATA' ++ - SILVIALUCISANO : Pensioni, Conte manda in soffitta 'Quota 100'. Salvini: 'La Lega non lo permetterà' - Enki2270 : RT @LegaSalvini: ++ PENSIONI, CONTE: '#QUOTA100 NON SARÀ RINNOVATA' ++ -